КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря
- Азия и мир, общество
- 15:06, 17 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Руководство Северной Кореи запустило несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи.
Сегодняшний пуск стал пятым с начала года. По данным ВС Южной Кореи, в предыдущий раз КНДР запустила ракету 22 апреля. Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын провел учения по нанесению условного ядерного контрудара.
В январе 2024 года КНДР возобновила испытания баллистических ракет с планирующим боевым блоком. После испытаний 14 января Япония обвинила КНДР в нарушении резолюций ООН.
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