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КНДР запустила несколько ракет в сторону Японского моря

CentralAsia (CA) -  Руководство Северной Кореи запустило несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на вооруженные силы Южной Кореи.

Сегодняшний пуск стал пятым с начала года. По данным ВС Южной Кореи, в предыдущий раз КНДР запустила ракету 22 апреля. Как сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в этот день лидер КНДР Ким Чен Ын провел учения по нанесению условного ядерного контрудара.

В январе 2024 года КНДР возобновила испытания баллистических ракет с планирующим боевым блоком. После испытаний 14 января Япония обвинила КНДР в нарушении резолюций ООН.

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