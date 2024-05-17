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Дождливая погода ожидается в выходные на большей части Казахстана

CentralAsia (KZ) -  18-20 мая на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, Южный циклон принесет обильные дожди с грозами и градом практически во все регионы, а также понижение температуры воздуха в северных и центральных регионах днем до +10+18 градусов, в восточных и южных – до +15+23 градусов. В западных областях, наоборот, ожидается повышение температуры до +15+23 градусов.

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