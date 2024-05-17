Премьер Малайзии подарил Токаеву шоколадный торт с клубникой на день рождения. Видео

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву шоколадный торт с клубникой. Подарок сопровождала надпись – «Happy birthday mr. President». Токаеву сегодня исполнился 71 год.

«Глава государства лично проводил в столичном аэропорту Анвара Ибрагима, завершившего свой официальный визит в Казахстан. В свою очередь премьер Малайзии поблагодарил Токаева за теплый прием и высказал добрые пожелания по случаю его дня рождения», — говорится в сообщении Акорды.

Ранее пресс-секретарь президента Берик Уали сообщал, что глава государства не празднует свой день рождения.

«Для Касым-Жомарта Токаева это обычный трудовой день. Президент будет на рабочем месте. Никаких мероприятий в связи с этой датой не планируется, сотрудников администрации вновь попросили воздержаться от поздравлений», – отметил Берик Уали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения