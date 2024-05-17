Зеленский заявил, что ВСУ удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии в Харьковской области

CentralAsia (CA) - Украинским войскам удалось «стабилизировать» ситуацию с российским наступлением на севере Харьковской области — войска РФ продвинулись на этом участке фронте не более чем на десять километров. Об этом 17 мая в беседе с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Главное на сегодня — нашими Силами обороны ситуация стабилизирована… На сегодня наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. На направлениях некоторых бригад врага нет совсем продвижения — и не было», — цитирует президента «Украинская правда».

По словам Зеленского, российские войска не дошли до «бетонной линии обороны» и находятся около первой линии.

«Первая линия — это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди погибали. Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная — не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов», - сказал он.

Главной целью российских войск является город Волчанск, добавил президент.

Ранее Зеленский заявлял, что в сложившейся ситуации в Харькове виноват весь мир. Он добавил, что Украина не может позволить себе потерять Харьков, но ситуация вокруг города очень серьезная.