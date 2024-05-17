Путин: У России нет планов брать Харьков

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин объяснил задачи харьковской операции российских войск. По его словам, это попытка создать буферную зону в ответ на обстрелы российских регионов. Планов брать Харьков у России нет, заверил президент.

«Это тоже их вина (властей Украины), потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем»,— объяснил Владимир Путин, когда журналисты спросили его в Харбине о планах России в отношении Харькова.

Президент отметил, что российские войска на харьковском направлении двигаются строго по плану. При этом планов брать Харьков, о которых ранее активно писала западная пресса, «на сегодняшний день нет».

Российское наступление в Харьковской области началось 10 мая. В Генштабе ВСУ признавали, что войска РФ имели «тактический успех» в боях за город Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 мая, что ВСУ удалось «стабилизировать» ситуацию с российским наступлением. По его словам, войска РФ продвинулись на этом участке фронте не более чем на десять километров. Он также заявил, что главной целью российских войск на данный момент является Волчанск.