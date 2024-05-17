Главком ВСУ Сырский назвал цель наступления РФ под Харьковом

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Наступлением под Харьковом РФ расширила активную линию фронта почти на 70 километров, чтобы заставить ВСУ задействовать дополнительные резервы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, РФ хочет захватить Волчанск, а затем Белый Колодезь, чтобы начать наступление в тыл украинских войск. С этой целью российские войска усилили оперативно-тактическую группировку войск «Север», в состав которой вошли боевые части шестой армии, 11 и 44 армейских корпусов.

«Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону», - написал Сырский.

По словам главкома, «прорыв обороны удалось не допустить». Но «впереди будут тяжелые бои и враг к этому готовится».

Сырский посетил и Сумскую область, где также ожидается наступление РФ.

Российское наступление в Харьковской области началось 10 мая. В Генштабе ВСУ признавали, что войска РФ имели «тактический успех» в боях за город Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 мая, что ВСУ удалось «стабилизировать» ситуацию с российским наступлением. По его словам, войска РФ продвинулись на этом участке фронте не более чем на десять километров. Владимир Путин заявил, что планов брать Харьков у России нет.