Зеленский назвал «самое большое преимущество» России

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым главным преимуществом РФ является возможность наносить удары по объектам в Украине любым оружием.

«Это самое большое преимущество, которое есть у России. Мы не можем ничего сделать с их системами, которые находятся на территории России, с помощью западного оружия»,— сказал он интервью AFP.

Украина располагает 25% средствами противовоздушной обороны от необходимого количества, сообщил президент. По его словам, чтобы иметь паритет в воздухе Украине нужно 120–130 современных самолетов.

Зеленский ожидает несколько волн российского наступления.

«Они (российские войска) начали свою операцию. Она может состоять из нескольких волн. Была первая волна, и ситуация там (в Харьковской области) контролируется»,— сказал Зеленский.

Президент Украины не считает продвижение России «большим успехом», но признает, что войска «все глубже продвигаются» на территорию Украины. По его мнению, РФ «хочет атаковать» Харьков, «но понимает», что это будет «очень сложно».

Президент Украины в интервью AFP высказался против предложения президента Франции Эмманюэля Макрона об олимпийском перемирии. Он опасается, что это сыграет на руку России.

Владимир Зеленский считает, что Запад боится ситуации вокруг российско-украинского конфликта. «Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад боится, что Россия проиграет войну. И он не хочет, чтобы Украина ее проиграла. <...> Окончательная победа Украины приведет к поражению России. И окончательная победа России приведет к поражению Украины. <...> Конечно, мы хотим, чтобы война закончилась справедливым для нас миром. Конечно, Запад хочет, чтобы война закончилась. Точка. Так скоро, как что возможно. И для них это справедливы мир»,— считает Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что операция на границе Харьковской области нужна для того, чтобы создать буферную зону и обезопасить российские регионы от обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. По его словам, российские войска на Харьковском направлении двигаются строго по плану