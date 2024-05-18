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КНДР под руководством Ким Чен Ына испытала баллистическую ракету с новой навигационной системой. Фото

CentralAsia (CA) -  Испытательный пуск баллистической ракеты КНДР «подтвердил точность и надежность» новой навигационной системы автономного управления, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. За запуском наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Запуск был произведен 17 мая в рамках «регулярной деятельности» главного управления ракетостроения КНДР и подведомственных оборонных НИИ. Как утверждается, Ким Чен Ын выразил «большое удовлетворение военно-стратегической ценностью» испытания. Он также высоко оценил разработчиков.

КНДР в пятницу утром произвела запуск нескольких баллистических ракет малой дальности. Они пролетели около 300 км и упали в море за пределами исключительных экономических зон Японии и Южной Кореи. Это уже пятый ракетный пуск КНДР с начала года.

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