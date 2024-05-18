Теракт в «Крокусе»: Суд Москвы продлил арест последним из 12 фигурантов дела

CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест еще четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Арест до 22 августа продлили Аминчону, Диловару и Исроилу Исломовым, а также Алишеру Касимову. Срок их ареста истекал 22 мая.

Накануне суд продлил до 22 августа сроки ареста для восьми фигурантов дела, в том числе для непосредственных исполнителей теракта.

Исломовым вменяют пункт «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (теракт). Им грозит пожизненное лишение свободы. Всех троих арестовали 25 марта, через несколько дней после теракта. Обвиняемые пытались обжаловать свой арест, но безуспешно.

Аминчон и Диловар Исломовы — братья, Исроил Исломов приходится им отцом. Следствие считает, что все трое оказывали содействие при подготовке теракта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, в частности, утверждал, что Исломовы предоставили квартиру для проживания и автомобиль нападавшим, а также перевозили деньги.

Касимов, по версии обвинения, сдавал одному из исполнителей теракта квартиру через сервис «Авито».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта — вооруженные мужчины ворвались в концертный зал, начали стрельбу по людям, подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя ячейка «Исламского государства» «Вилаят Хорасан».