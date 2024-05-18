В Казахстане начали задерживать граждан Узбекистана, нарушивших законодательство России

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане в последнее время наблюдаются случаи задержания граждан Узбекистана, нарушивших законодательство на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

8 мая узбекистанский МИД предупредил граждан о том, что при пересечении узбекско-казахстанской или российско-казахстанской границы необходимо заблаговременно удостовериться в отсутствии препятствий для въезда не только в Казахстан, но и в Россию. Причина — Казахстан и РФ подписали соглашения о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам.

По этой причине казахстанские компетентные органы проводят проверку на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства России либо неоплаченных штрафов.

В случае выявления нарушений в период пребывания в РФ или неоплаченного штрафа казахстанские власти могут принять решение о недопущении въезда гражданина Узбекистана в Казахстан или выезда из него.

По данным агентства, задержанные содержатся в учреждениях исполнения наказания до принятия российской стороной окончательного решения по совершённым ими нарушениям.

«В связи с этим соотечественникам, приехавшим в Узбекистан после совершения правонарушения на территории России, рекомендуется не ехать в Казахстан», — говорится в сообщении агентства.

В свою очередь, МИД Узбекистана рекомендовал гражданам проверять на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России наличие или отсутствие запрета на въезд в эту страну.

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