70 тысяч человек в Узбекистане остались без света из-за ливней

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане из-за сильных дождей и ветров по всей стране отключились 190 распределительных линий электропередач.

По информации Минэнерго РУз, в результате аварий 66 750 потребителей и малых промышленных предприятий в Каракалпакстане, Хорезмской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской и Ташкентской областях были временно отключены от электроснабжения.

В настоящее время специальные бригады устраняют неисправности.