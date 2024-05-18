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70 тысяч человек в Узбекистане остались без света из-за ливней

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане из-за сильных дождей и ветров по всей стране отключились 190 распределительных линий электропередач.

По информации Минэнерго РУз, в результате аварий 66 750 потребителей и малых промышленных предприятий в Каракалпакстане, Хорезмской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской и Ташкентской областях были временно отключены от электроснабжения.

В настоящее время специальные бригады устраняют неисправности.

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