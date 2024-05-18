экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В ГКНБ Таджикистана заявили, что усиливают меры безопасности на госгранице
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Пресс-центр Погранвойск Государственного Комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) сообщило, что за пребыванием, въездом и выездом граждан в приграничной зоне будет осуществляться строгий контроль.

Сообщение ведомства опубликовало НИАТ «Ховар».

В частности, в обращении пресс-центра Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан говорится:

«Тенденция к усложнению ситуации в регионе и мире, попытки террористических и экстремистских организаций по незаконному пересечению государственных границ и осуществлению антигуманных террористических действий в различных точках планеты, в том числе в Республике Таджикистан, требуют усиления охраны и защиты территории страны, стабильности и спокойствия, а также обеспечения мирной жизни населения», - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, въезд в пограничную зону иностранных граждан и лиц без гражданства без разрешения Министерства иностранных дел и органов внутренних дел строго запрещён, а согласие на допуск иных лиц к линии границы даётся только по документам, удостоверяющим личность, и оформленным для поездки.

Пограничные посты будут осуществлять надлежащий контроль за въездом и выездом граждан на приграничные территории.

В связи с этим, всех граждан страны и гостей, находящихся или въезжающих на территорию Таджикистана, призывают иметь при себе паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, при поездках в приграничные районы ГБАО и Хатлонской области.

«Въезд в указанные районы без соблюдения перечисленных требований не допускается», - говорится в сообщении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com