В ГКНБ Таджикистана заявили, что усиливают меры безопасности на госгранице

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CentralAsia (TJ) - Пресс-центр Погранвойск Государственного Комитета национальной безопасности Таджикистана (ГКНБ) сообщило, что за пребыванием, въездом и выездом граждан в приграничной зоне будет осуществляться строгий контроль.

Сообщение ведомства опубликовало НИАТ «Ховар».

В частности, в обращении пресс-центра Пограничных войск Государственного Комитета национальной безопасности Республики Таджикистан говорится:

«Тенденция к усложнению ситуации в регионе и мире, попытки террористических и экстремистских организаций по незаконному пересечению государственных границ и осуществлению антигуманных террористических действий в различных точках планеты, в том числе в Республике Таджикистан, требуют усиления охраны и защиты территории страны, стабильности и спокойствия, а также обеспечения мирной жизни населения», - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, въезд в пограничную зону иностранных граждан и лиц без гражданства без разрешения Министерства иностранных дел и органов внутренних дел строго запрещён, а согласие на допуск иных лиц к линии границы даётся только по документам, удостоверяющим личность, и оформленным для поездки.

Пограничные посты будут осуществлять надлежащий контроль за въездом и выездом граждан на приграничные территории.

В связи с этим, всех граждан страны и гостей, находящихся или въезжающих на территорию Таджикистана, призывают иметь при себе паспорт и другие документы, удостоверяющие личность, при поездках в приграничные районы ГБАО и Хатлонской области.

«Въезд в указанные районы без соблюдения перечисленных требований не допускается», - говорится в сообщении.

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