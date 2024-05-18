Премьер Пакистана прокомментировал ночные беспорядки в Бишкеке

Шахбаз Шариф

CentralAsia (KG) - Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф прокомментировал инцидент, произошедший в Бишкеке после драки с участием иностранцев.

«Я глубоко обеспокоен положением пакистанских студентов в Бишкеке, Кыргызстан. Я дал указание послу Пакистана оказать всю необходимую помощь. Мой офис также поддерживает связь с посольством и постоянно следит за ситуацией», - написал премьер в Тwitter.

Ночью 18 мая на Чуй—Курманжан Датка собрались молодые люди из-за драки с иностранцами в хостеле по ул.Буденного. Они требовали наказать иностранцев и решить проблему с незаконной миграцией. На место прибыл начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев, он попросил молодежь разойтись, сообщив, что трое иностранцев, подозреваемых в преступлении, задержаны. Под утро собравшиеся начали расходиться.

Посольство Пакистана сообщило об отсутствии летального исхода среди студентов, есть сообщения о легких ранениях ряда студентов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Кыргызстане

Карта распространения