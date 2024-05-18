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Президент поручил усилить работу по ликвидации последствий паводков в Казахстане
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков
Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия, прежде всего, тем гражданам, которые по-прежнему находятся в эвакуационных пунктах, сообщает Акорда.

Глава государства поручил усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах.

По словам президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.

Правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом.

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