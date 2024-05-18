Из-за проливных дождей и наводнений в Афганистане погибли около 50 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 50 человек погибли в результате сильных дождей и наводнений, накрывших Афганистан. Об этом 18 мая сообщили власти страны, пишет Reuters.

Маулави Абдул Хай Заим, руководитель отдела информации и культуры провинции Гор, сообщил, что нет точной информации о том, сколько человек пострадали из-за ливня, который начался в пятницу. Из-за непогоды в этом районе также перекрыты многие ключевые дороги.

«Заим добавил, что 2000 домов были полностью разрушены, 4000 частично повреждены и более 2000 магазинов оказались под водой в столице провинции Фероз Кох», – говорится в материале.

На прошлой неделе наводнения, вызванные проливными дождями, разрушили деревни на севере Афганистана, в результате чего погибли 315 человек и более 1600 получили ранения.