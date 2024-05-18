В Казахстане сделали заявление о ситуации на границе с Кыргызстаном после беспорядков в Бишкеке

CentralAsia (KZ) - В пресс-службе КНБ РК опровергли информацию о переходе пакистанцев из Кыргызстана в Казахстан после беспорядков в Бишкеке

«Информация, размещённая в некоторых СМИ о группах пакистанских студентов, собирающихся перейти из Кыргызстана в Казахстан после ночных беспорядков в Бишкеке, не соответствует действительности. Пункты пропуска на казахстанско-кыргызской государственной границе работают в штатном режиме, пограничники Казахстана и Кыргызстана осуществляют постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке в Бишкеке», – говорится в сообщении.

В Бишкеке ночью 18 мая на Чуй—Курманжан Датка собрались молодые люди из-за драки с иностранцами в хостеле по ул.Буденного. Они требовали наказать иностранцев и решить проблему с незаконной миграцией. На место прибыл начальник ГУВД Бишкека Азамат Токтоналиев, он попросил молодежь разойтись, сообщив, что трое иностранцев, подозреваемых в преступлении, задержаны. Под утро собравшиеся начали расходиться.

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