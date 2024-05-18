США провели ядерные испытания в подземной лаборатории

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В подземной лаборатории на ядерном полигоне в Лос-Аламосе (США, штат Невада) проведен субкритический эксперимент (докритический), сообщило Национальное управление ядерной безопасности. Как утверждается, он прошел в соответствии с мораторием на ядерные взрывные испытания.

34-й субкритический эксперимент прошел 14 мая. В сообщении управления отмечается, что в ходе испытания «не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция». Эксперимент стал первым в серии испытаний, которая проводится в партнерстве с Ливерморской национальной лабораторией и Лос-Аламосской национальной лабораторией.

Полученные данные планируется использовать в том числе для улучшения симуляционной модели, применяемой для верификации безопасности, надежности и эффективности американского ядерного арсенала.

«Мы планируем увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам»,— отмечается в сообщении.