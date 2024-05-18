Ученые раскрыли пользу индивидуального питания

CentralAsia (CA) - Ученые раскрыли пользу индивидуального питания по сравнению с общими диетическими рекомендациями.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Персонализированные подходы к питанию могут улучшить несколько ключевых показателей здоровья, включая снижение веса, снижение уровня холестерина, улучшение настроения, улучшение здоровья кишечника, снижение риска сердечных заболеваний и улучшение метаболического здоровья.

В исследовании приняли участие 347 американцев. Специалисты сравнивали эффекты от 18-недельной индивидуальной программе и результаты следования общих советов по питанию, выпущенных правительством США.

Оказалось, что хотя обе группы в целом улучшили свое здоровье, участники, придерживавшиеся индивидуального плана диеты, потеряли больше веса, чем контрольная группа, и снизили уровень триглицеридов, что уменьшило риск сердечных заболеваний.

Участники, соблюдающие индивидуальный план диеты, также в два раза чаще сообщали об улучшении настроения, в два раза чаще чувствовали себя менее голодными и более чем в четыре раза чаще сообщали об улучшении качества сна и уровня энергии по сравнению с контрольной группой.