Систему оповещения при землетрясениях внедрят в Алматы до 1 июня

CentralAsia (KZ) - Систему оповещения при землетрясениях Mass Alert внедрят в Алматы до 1 июня, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Вице-премьер РК Канат Бозумбаев провёл совещание по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы.

О принимаемых мерах по повышению сейсмоустойчивости зданий отчитался министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Он сообщил о внедрении обязательной системы сейсмоизоляции при строительстве жилых домов и социальных объектов на площадках с сейсмичностью 7-9 баллов. Подготовлены соответствующие поправки в нормативно-технические документы.

Канат Бозумбаев поручил провести работу по ужесточению норм при проектировании объектов в сейсмоопасных регионах с учётом международного опыта, в том числе японского, а также усилить надзор за соответствием норм строительства с применением аккредитованных лабораторий.

В Алматы систему Mass Alert внедрят в пилотном режиме.

«Оповещение населения будет проводиться с использованием технологии Cell Broadcast, которая не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет мгновенно и массово оповестить сразу всех абонентов в зоне покрытия антенн базовых станций», – рассказал аким Алматы Ерболат Досаев.

Вице-премьер поручил ускорить процесс внедрения системы экстренного оповещения населения. Эта система должна быть во всех сейсмоопасных регионах страны и работать бесперебойно.

Также Канат Бозумбаев ознакомился с алгоритмом действий госорганов в случае землетрясения. Это касается информирования населения, организации спасательных и эвакуационных мероприятий, развертывания полевых и мобильных госпиталей. Вице-премьер поручил МЧС апробировать алгоритм во время республиканского учения «Жер» в первой декаде июня.

Особое внимание уделили готовности техники и её оперативной переброске из других регионов.

«Во время учения важно проверить также состояние привлекаемой техники и её соответствие решаемым задачам. Необходимо проработать вопрос привлечения к ликвидации ЧС техники частных организаций», – отметил Канат Бозумбаев.

Профильным министерствам поручили обеспечить постоянный мониторинг за сейсмической ситуацией в стране и на регулярной основе проводить тренировки и учения по отработке действий населения в случае возникновения землетрясения.

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