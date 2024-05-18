Госбюро расследований Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ России

Александр Бортников

CentralAsia (CA) - Госбюро расследований Украины заочно предъявило обвинения директору ФСБ России Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и еще 18 высокопоставленным российских офицерам.

По версии ГБР, Александра Бортникова обвиняют в «организации совершения госизмены бывшим руководством СБУ, разжигании национальной вражды и ненависти на Украине и незаконном препятствовании протестным акциям в 2013–2014 годах».

ГБР утверждает, что директор ФСБ «разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев», чтобы сохранить тогдашний руководящий режим на Украине. Его конечной целью якобы была дальнейшая аннексия части территории Украины под «предлогом гражданского противостояния». Одной из ключевых задач ФСБ называют «недопущение евроинтеграционных процессов Украины и членства в договоре коллективной безопасности Североатлантического альянса».

В марте глава Службы безопасности Украины Василий Малюк был заочно арестован Басманным райсудом Москвы в рамках расследования обстоятельств взрыва на Крымском мосту осенью 2022 года.