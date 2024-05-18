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В Узбекистане добровольно сдавшие пневматическое оружие будут освобождены от административной ответственности
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане граждане добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них пневматическое, сигнальное, холодное клинковое и метательное оружие, будут освобождены от административной ответственности.

Ранее освобождение от ответственности предусматривалось только для огнестрельного оружия.Эти меры были рассмотрены и одобрены на пленарном заседании Сената.

По действующему законодательству сдача пневматического оружия, даже если гражданин добровольно принес конфискуется и влечет за собой наложение штрафа на гражданина от пятнадцати до тридцати базовых расчетных величин, а на должностных лиц – от двадцати пяти до пятидесяти БРВ, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

В 2023 году в органы внутренних дел обратились 1599 граждан, чтобы добровольно сдать пневматическое оружие, которое они хранили без соответствующих разрешений.

Этот законопроект депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса приняли в феврале 2024 году.

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