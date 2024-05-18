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Путин рассказал Токаеву о своей поездке в Китай
// Акорда

CentralAsia (KZ) -  Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин поздравил Токаева с прошедшим днем рождения и рассказал о своих впечатлениях от поездки в Китай. Президенты обсудили «некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах», а также подтвердили «обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанского союзничества».

Токаев родился 17 мая 1953 года. По случаю его 71-летия Путин направил ему поздравительную телеграмму. Российский президент пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов.

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