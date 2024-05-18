Доминирование России на фронте закончится через «две-три недели»,- советник Зеленского

Михаил Подоляк

CentralAsia (CA) - Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через две-три недели доминирование России на линии фронта закончится. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

«Пройдут еще две-три недели, когда они будут полностью доминировать в ресурсах, а затем ситуация начнет выравниваться», - сказал Подоляк.

Он считает, что Россия не будет сейчас наступать на Харьков, поскольку, по его данным, Москва выделила для наступления всего 15 000 военных.

Вместо этого, по словам Подоляка, замысел РФ с наступлением в Харьковской области заключался в том, чтобы «расширить линию фронта» и заставить Украину перекинуть туда свои резервы.

Вторая причина российского наступления на Харьковщине, по мнению Михаила Подоляка, является психологической: показать, что «Россия может воевать столько, сколько потребуется, и что бессмысленно пытаться сопротивляться».

«Это послание не для нас, это послание для элит стран, которые нас поддерживают», - сказал Подоляк.

Российское наступление в Харьковской области началось 10 мая. В Генштабе ВСУ признавали, что войска РФ имели «тактический успех» в боях за город Волчанск. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 17 мая, что ВСУ удалось «стабилизировать» ситуацию с российским наступлением. По его словам, войска РФ продвинулись на этом участке фронте не более чем на десять километров. Владимир Путин заявил, что планов брать Харьков у России нет.