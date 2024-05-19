МИД Пакистана вызвал временного проверенного в делах Кыргызстана

CentralAsia (CA) - МИД Пакистана пригласил временного поверенного в делах Кыргызстана Мелиса Молдалиева. Об этом сообщается на сайте МИД.

Молдалиев был проинформирован об обеспокоенности правительства Пакистана инцидентом с пакистанскими студентами, обучающимися в Кыргызстане.

Правительство находится в постоянном контакте с властями Кыргызстана в целях обеспечения безопасности своих граждан.