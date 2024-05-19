экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Пакистана вызвал временного проверенного в делах Кыргызстана

CentralAsia (CA) -  МИД Пакистана пригласил временного поверенного в делах Кыргызстана Мелиса Молдалиева. Об этом сообщается на сайте МИД.

Молдалиев был проинформирован об обеспокоенности правительства Пакистана инцидентом с пакистанскими студентами, обучающимися в Кыргызстане.

Правительство находится в постоянном контакте с властями Кыргызстана в целях обеспечения безопасности своих граждан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com