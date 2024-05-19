МИД Пакистана вызвал временного проверенного в делах Кыргызстана
- Азия и мир, политика
- 8:57, 19 мая 2024
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CentralAsia (CA) - МИД Пакистана пригласил временного поверенного в делах Кыргызстана Мелиса Молдалиева. Об этом сообщается на сайте МИД.
Молдалиев был проинформирован об обеспокоенности правительства Пакистана инцидентом с пакистанскими студентами, обучающимися в Кыргызстане.
Правительство находится в постоянном контакте с властями Кыргызстана в целях обеспечения безопасности своих граждан.
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