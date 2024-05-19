Трамп потребует от Байдена пройти тест на наркотики

CentralAsia (CA) - Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что потребует от нынешнего американского лидера и своего конкурента на ноябрьских выборах Джо Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним.

«На обращении о положении дел в стране он был накачан по полной. Полагаю, что нам следует требовать теста на наркотики», - сказал Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Техас.

Соперники условились провести два раунда телевизионных дебатов - в июне и сентябре.

Дебаты предполагается организовать на условиях Байдена, который потребовал телевизионную студию, где микрофоны автоматически отключаются после истечения времени, отведенного оратору, в отсутствие зрителей и независимых кандидатов. Сам Трамп призывает устроить два дополнительных спарринга с Байденом и провести также дебаты кандидатов в вице-президенты.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший американский лидер, республиканец Трамп.