В Пакистане у посольства Кыргызстана прошли протесты

CentralAsia (CA) -

У посольства Кыргызстана в Исламабаде (Пакистан) прошли протесты против нападения на пакистанских студентов в Бишкеке.

Протестующие осудили насилие со стороны толпы против иностранных студентов, в том числе пакистанских студентов.

Полицейские прибыли в этот район, чтобы обеспечить защиту дипломатов. Полиция установила вокруг посольства ограждение из колючей проволоки.

Также появились сообщения о подобных протестах еще в одном пакистанском городе Карачи. Протестующие требовали ответственности и справедливости для пострадавших пакистанских студентов.