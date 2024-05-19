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В Пакистане у посольства Кыргызстана прошли протесты

CentralAsia (CA) -  

У посольства Кыргызстана в Исламабаде (Пакистан) прошли протесты против нападения на пакистанских студентов в Бишкеке.

Протестующие осудили насилие со стороны толпы против иностранных студентов, в том числе пакистанских студентов.

Полицейские прибыли в этот район, чтобы обеспечить защиту дипломатов. Полиция установила вокруг посольства ограждение из колючей проволоки.

Также появились сообщения о подобных протестах еще в одном пакистанском городе Карачи. Протестующие требовали ответственности и справедливости для пострадавших пакистанских студентов.

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