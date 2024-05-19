Эрдоган помиловал генералов, осужденных за переворот в 1997 году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших с 2018 года пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года.

Решение было обосновано преклонным возрастом осужденных и их состоянием здоровья.

В феврале 1997 года командование Вооруженных сил Турции выступило с меморандумом с требованием отставки тогдашнего кабинета министров, которым руководил лидер происламской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан.

Возглавившие путч генералы в 2018 году были приговорены к пожизненному заключению. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор. Бывший начальник генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Карадайи, считающийся главным обвиняемым, умер в 2020 году.