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Эрдоган помиловал генералов, осужденных за переворот в 1997 году
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших с 2018 года пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года.

Решение было обосновано преклонным возрастом осужденных и их состоянием здоровья.

В феврале 1997 года командование Вооруженных сил Турции выступило с меморандумом с требованием отставки тогдашнего кабинета министров, которым руководил лидер происламской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан.

Возглавившие путч генералы в 2018 году были приговорены к пожизненному заключению. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор. Бывший начальник генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Карадайи, считающийся главным обвиняемым, умер в 2020 году.

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