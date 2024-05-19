Эрдоган помиловал генералов, осужденных за переворот в 1997 году
- Азия и мир, политика
- 11:23, 19 мая 2024
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган помиловал семерых генералов, отбывавших с 2018 года пожизненное заключение в связи с неудавшимся военным переворотом 1997 года.
Решение было обосновано преклонным возрастом осужденных и их состоянием здоровья.
В феврале 1997 года командование Вооруженных сил Турции выступило с меморандумом с требованием отставки тогдашнего кабинета министров, которым руководил лидер происламской Партии благоденствия Неджметтин Эрбакан.
Возглавившие путч генералы в 2018 году были приговорены к пожизненному заключению. Апелляционный суд впоследствии утвердил приговор. Бывший начальник генштаба ВС Турции Исмаил Хакки Карадайи, считающийся главным обвиняемым, умер в 2020 году.
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