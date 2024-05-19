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Президент Грузии наложила вето на закон об «иноагентах»

CentralAsia (CA) -  Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на принятый ранее парламентом страны в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».

В своем выступлении Зурабишвили заявила, что этот закон по своей сути является российским.

«Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен», - сказала она.

Ранее в Грузии прошли протесты из-за законопроекта.

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