Президент Грузии наложила вето на закон об «иноагентах»
- Азия и мир, политика
- 12:52, 19 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на принятый ранее парламентом страны в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния».
В своем выступлении Зурабишвили заявила, что этот закон по своей сути является российским.
«Он противоречит нашей конституции и всем европейским стандартам, поэтому представляет препятствие на нашем европейском пути. Это вето юридически грамотное и сегодня же будет передано парламенту. Этот закон не подлежит никаким изменениям, улучшению, поэтому вето очень простое. Этот закон должен быть отменен», - сказала она.
Ранее в Грузии прошли протесты из-за законопроекта.
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