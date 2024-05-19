Суд отправил под стражу стрелявшего в премьера Словакии
- Азия и мир, происшествия
- 14:01, 19 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Суд отправил под стражу 71-летнего пенсионера и сторонника оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.
Сторона обвинения потребовала ареста обвиняемого.
Мужчине ранее было предъявлено обвинение в покушении на убийство по политическим мотивам. На заседании суда он признал вину. Нападавшему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.
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