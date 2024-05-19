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Суд отправил под стражу стрелявшего в премьера Словакии

CentralAsia (CA) -  Суд отправил под стражу 71-летнего пенсионера и сторонника оппозиционной либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Юрая Цинтулу, подозреваемого в совершении покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо.

Сторона обвинения потребовала ареста обвиняемого.

Мужчине ранее было предъявлено обвинение в покушении на убийство по политическим мотивам. На заседании суда он признал вину. Нападавшему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

71-летний Юрай Цинтула 15 мая несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Покушение произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова.

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