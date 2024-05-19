Ученые раскрыли опасность поваренной соли

CentralAsia (CA) - Связь между употреблением соли и раком желудка у жителей азиатских стран действительно существует, что было доказано рядом исследований, проводившихся в течение нескольких лет. Об этом пишет издание Al Arabiya.

Однако результаты самого масштабного анализа показали, что, если постоянно подсаливать еду за столом, не во время готовки, риск развития рака значительно повышается независимо от того, откуда человек родом.

Тревожный рост

Во всем мире рак желудка входит в пятерку наиболее распространенных видов онкологии. Хотя уровень заболеваемости наиболее высок среди жителей восточноазиатских стран, наблюдается тревожный рост случаев рака желудка среди людей моложе 50 лет во всем мире.

Серьезная угроза для желудка

Употребление соли, как правило, связывают с деменцией и риском развития диабета II-го типа. Однако результаты некоторых исследований свидетельствуют о том, что большое количество этой приправы нарушает структуру желудка, делая его более восприимчивым к агрессивным бактериям Helicobacter pylori, а это повышает риск развития онкологии. Другие исследования указывают на положительную корреляцию между раком желудка и употреблением соли независимо от наличия Helicobacter pylori.



Поваренная соль и рак желудка

Ученые из Венского медицинского университета выяснили, что существует связь между употреблением соли и риском развития рака желудка. Они проанализировали медицинские данные UK Biobank, масштабного исследования взрослого населения Великобритании, охватившего 471 144 человек. Средний возраст участников составил 56 лет, 53,9% из них составили женщины.

Участников австрийского исследования спрашивали, добавляют ли они соль в еду за столом (соль, используемая при приготовлении пищи, не учитывалась). Исследователи также собрали данные о том, есть ли у участников Helicobacter pylori, страдают ли они раком желудка или другими заболеваниями.

За почти 11 лет наблюдений было зарегистрировано 640 случаев рака желудка. С учетом демографических, социально-экономических факторов и образа жизни, а также имеющихся заболеваний, вероятность развития рака желудка у участников, которые сообщали, что всегда подсаливают еду за столом, была на 41% выше по сравнению с теми, кто никогда или редко это делал.

Сельма Кронштейнер-Гичевич, сотрудник Центра общественного здравоохранения при Венском медицинском университете и ведущий научный сотрудник исследования, сказала: «Если спросить человека, сколько соли он добавляет в еду за столом, то это простой способ для медицинских работников измерить употребление соли пациентом. Это также сигнал для министерства здравоохранения, которое должно осведомить население о том, что общее потребление соли отдельными людьми и населением в целом нужно понижать».

«С помощью нашего исследования мы хотим повысить осведомленность о негативных последствиях чрезвычайно высокого потребления соли и создать основу для мер по предотвращению рака желудка», — добавляет автор исследования Тильман Кюн.