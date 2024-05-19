Депутаты парламента Тайваня устроили массовую драку

CentralAsia (CA) - На заседании парламента Тайваня депутаты устроили массовую драку. Причиной стал новый проект реформ самого законодательного органа.

Главная оппозиционная партия Гоминьдана предложила предоставить парламенту более широкие полномочия по контролю над правительством. Однако, сторонники Демократической прогрессивной партии Лая расценили поправки как «неконституционное злоупотребление властью».

Один из депутатов схватил текст законопроекта и сбежал с ним из зала. Демократы оспорили шаг по криминализации должностных лиц.

В итоге заседание обернулось травмами народных избранников. Одного из них вынесли из зала на носилках и отвезли в больницу.