В Демократической Республики Конго предотвратили попытку госпереворота
- Азия и мир, происшествия
- 17:35, 19 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель конголезской армии бригадный генерал Сильвен Экенге.
Его слова передает издание Jeune Afrique.
По словам Экенге, в попытке госпереворота замешаны иностранные граждане, они задержаны, их имена и мотивы не раскрываются.
В публикации говорится, что выстрелы прозвучали в ночь на 19 мая, рядом с резиденцией президента ДРК Феликса Чисекеди в Киншасе. По сообщению издания, примерно в 4:30 по местному времени была зафиксирована попытка штурма резиденции группой вооруженных людей в военной форме.
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