В Демократической Республики Конго предотвратили попытку госпереворота

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Демократической Республики Конго (ДРК) предотвратили попытку государственного переворота, заявил представитель конголезской армии бригадный генерал Сильвен Экенге.

Его слова передает издание Jeune Afrique.

По словам Экенге, в попытке госпереворота замешаны иностранные граждане, они задержаны, их имена и мотивы не раскрываются.

В публикации говорится, что выстрелы прозвучали в ночь на 19 мая, рядом с резиденцией президента ДРК Феликса Чисекеди в Киншасе. По сообщению издания, примерно в 4:30 по местному времени была зафиксирована попытка штурма резиденции группой вооруженных людей в военной форме.