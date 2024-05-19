В Екатеринбурге самолет, выполняющий рейс в Бишкек, наехал на работника аэропорта

CentralAsia (CA) - В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на работника аэропорта, пишет «РБК».

Инцидент произошел в аэропорту «Кольцово». Самолет рейса Екатеринбург — Бишкек поехал раньше времени и передней стойкой шасси наехал на ногу технику, который осматривал борт. Прокуратура начала проверку.

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Бишкек, наехал на ногу сотруднику аэропорта в Екатеринбурга, мужчина получил травму, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«При начале движения на предварительном старте воздушное судно А320, эксплуатант «Уральских авиалиний», вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», — говорится в сообщении.

Работника аэропорта Кольцово доставили в больницу, он получил травму правой ноги. Рейс Екатеринбург — Бишкек вылетел на три часа 24 минуты позже — в 9:39 19 мая.