экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вертолет с президентом Ирана и главой МИД разбился
Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси

CentralAsia (CA) -  Вертолет с президентом Ирана Эбрахима Раиси совершил жёсткую посадку. Информацию подтвердил министр внутренних дел Ахмад Вахиди.

Как пишут СМИ, вертолет совершил жесткую посадку в городе Джульфа в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан.

Вертолет перевозил президента Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахяна, губернатора Восточного Азербайджана Малека Рахмати и нескольких других пассажиров, когда он столкнулся с трудностями и был вынужден совершить «жёсткую посадку» в Джульфе.

Через час после происшествия спасательные отряды прибыли на место и начали поисковую операцию.

Власти заявили, что из-за плохих погодных условий спасательным командам Общества Красного Полумесяца Ирана было трудно добраться до этого района.

В экстренных операциях также участвуют дроны.

Два других вертолета, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно достигли пункта назначения.

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com