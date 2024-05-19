Вертолет с президентом Ирана и главой МИД разбился

Президент Ирана Эбрахим Раиси

CentralAsia (CA) - Вертолет с президентом Ирана Эбрахима Раиси совершил жёсткую посадку. Информацию подтвердил министр внутренних дел Ахмад Вахиди.

Как пишут СМИ, вертолет совершил жесткую посадку в городе Джульфа в северо-западной иранской провинции Восточный Азербайджан.

Вертолет перевозил президента Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира-Абдоллахяна, губернатора Восточного Азербайджана Малека Рахмати и нескольких других пассажиров, когда он столкнулся с трудностями и был вынужден совершить «жёсткую посадку» в Джульфе.

Через час после происшествия спасательные отряды прибыли на место и начали поисковую операцию.

Власти заявили, что из-за плохих погодных условий спасательным командам Общества Красного Полумесяца Ирана было трудно добраться до этого района.

В экстренных операциях также участвуют дроны.

Два других вертолета, на борту которых находились министры и чиновники, благополучно достигли пункта назначения.

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.