Спасатели пытаются найти вертолет, на котором летели президент Ирана и глава МИД. Их статус пока неизвестен

CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди в эфире государственного телеканала IRIB рассказал подробности об аварии вертолета с иранским президентом.

По его словам, из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку.

«После участия в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане президент и сопровождающая его делегация возвращались на нескольких вертолетах, одному из вертолетов пришлось совершить жесткую посадку», - пояснил министр.

По словам министра, к этому району направляются различные спасательные группы, но из-за тумана и плохой погоды добраться до места происшествия может занять некоторое время. Ситуация находятся под контролем

«Мы связались с экипажом. Однако учитывая сильный туман и рельефная местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию», - отметил глава МВД.