Спасатели пытаются найти вертолет, на котором летели президент Ирана и глава МИД. Их статус пока неизвестен

- Азия и мир, происшествия
- 20:56, 19 мая 2024
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|Предыстория: Вертолёт президента Ирана совершил «жёсткую посадку»
CentralAsia (CA) - Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди в эфире государственного телеканала IRIB рассказал подробности об аварии вертолета с иранским президентом.
По его словам, из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку.
«После участия в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане президент и сопровождающая его делегация возвращались на нескольких вертолетах, одному из вертолетов пришлось совершить жесткую посадку», - пояснил министр.
По словам министра, к этому району направляются различные спасательные группы, но из-за тумана и плохой погоды добраться до места происшествия может занять некоторое время. Ситуация находятся под контролем
«Мы связались с экипажом. Однако учитывая сильный туман и рельефная местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию», - отметил глава МВД.