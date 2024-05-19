Жизни президента Ирана и главы МИД «под угрозой после крушения вертолета», - Reuters

Ибрахим Раиси

CentralAsia (CA) -

Жизни президента Эбрахима Раиси и главы МИД Хосейна Амира Абдоллахияна оказались «под угрозой после крушения вертолета», сообщает Reuters.

Вертолет на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел, разбился в воскресенье, когда пересекал горную местность в густом тумане на обратном пути после визита к границе с Азербайджаном, сообщил иранский чиновник агентству Reuters.

«Мы все еще полны надежд, но информация, поступающая с места крушения, вызывает большое беспокойство», - сказал чиновник, просивший сохранить анонимность.

Государственное информационное агентство IRNA сообщает, что плохая погода осложнила спасательные работы.

Государственное телевидение прекратило все свои регулярные программы, чтобы показать молитвы за Раиси, проводимые по всей стране, а в углу экрана транслируется спасательная операция, в которой команды обыскивают горную местность пешком в густом тумане.

63-летний мужчина был избран президентом со второй попытки в 2021 году, и с момента вступления в должность он приказал ужесточить законы о морали, руководил кровавым подавлением антиправительственных протестов и активно продвигал ядерные переговоры с мировыми державами.