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Поиски борта с президентом Ирана продолжаются
Предыстория: Вертолет с президентом Ирана и главой МИД разбился

CentralAsia (CA) -  В районе места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД темнеет, там также идет дождь. Поиски борта продолжаются. Об этом передает агентство IRNA.

«Спасательные бригады добрались до места, где предположительно совершил жесткую посадку вертолет президента Раиси, но из-за дождя образовалась грязь и затруднен проезд для машин и людей», - корреспондент в эфире телеканала IRIB.

По данным корреспондента, зона поиска находится на высоте, и подъехать на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.

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