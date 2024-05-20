Поиски борта с президентом Ирана продолжаются

CentralAsia (CA) - В районе места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД темнеет, там также идет дождь. Поиски борта продолжаются. Об этом передает агентство IRNA.

«Спасательные бригады добрались до места, где предположительно совершил жесткую посадку вертолет президента Раиси, но из-за дождя образовалась грязь и затруднен проезд для машин и людей», - корреспондент в эфире телеканала IRIB.

По данным корреспондента, зона поиска находится на высоте, и подъехать на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.