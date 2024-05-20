Поиски борта с президентом Ирана продолжаются
- Азия и мир, происшествия
- 0:06, 20 мая 2024
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|Предыстория: Вертолет с президентом Ирана и главой МИД разбился
CentralAsia (CA) - В районе места крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД темнеет, там также идет дождь. Поиски борта продолжаются. Об этом передает агентство IRNA.
«Спасательные бригады добрались до места, где предположительно совершил жесткую посадку вертолет президента Раиси, но из-за дождя образовалась грязь и затруднен проезд для машин и людей», - корреспондент в эфире телеканала IRIB.
По данным корреспондента, зона поиска находится на высоте, и подъехать на машине невозможно, спасателям приходится передвигаться пешком, поэтому спасательная операция столкнулась с трудностями.
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