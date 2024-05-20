Евросоюз задействует спутниковую систему в поисках вертолета президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси

CentralAsia (CA) - Евросоюз задействует свою спутниковую систему CopernicusEMS для помощи в поисках вертолета президента и главы МИД Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он отметил, что это будет сделано «по запросу Ирана о поддержке».

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян разбился 19 мая, когда пересекал горную местность в густом тумане на обратном пути после визита к границе с Азербайджаном.





