Евросоюз задействует спутниковую систему в поисках вертолета президента Ирана
- Азия и мир, происшествия
- 0:13, 20 мая 2024
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Президент Ирана Эбрахим Раиси
|Предыстория: Вертолет с президентом Ирана и главой МИД разбился
CentralAsia (CA) - Евросоюз задействует свою спутниковую систему CopernicusEMS для помощи в поисках вертолета президента и главы МИД Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
Он отметил, что это будет сделано «по запросу Ирана о поддержке».
Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян разбился 19 мая, когда пересекал горную местность в густом тумане на обратном пути после визита к границе с Азербайджаном.
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