экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Евросоюз задействует спутниковую систему в поисках вертолета президента Ирана
Президент Ирана Эбрахим Раиси
Президент Ирана Эбрахим Раиси
Предыстория: Вертолет с президентом Ирана и главой МИД разбился

CentralAsia (CA) -  Евросоюз задействует свою спутниковую систему CopernicusEMS для помощи в поисках вертолета президента и главы МИД Ирана. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Он отметил, что это будет сделано «по запросу Ирана о поддержке».

Вертолет, на борту которого находились президент Ирана Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян разбился 19 мая, когда пересекал горную местность в густом тумане на обратном пути после визита к границе с Азербайджаном.



За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com