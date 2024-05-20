Вице-президент Ирана: Двое пассажиров, находившихся на борту вертолета связались со спасателями

CentralAsia (CA) - Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что общался с двумя пассажирами, находившимися в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, передает IRNA.

«Мы несколько раз общались с двумя спутниками президента и похоже, что это не был серьезный инцидент», - цитирует СМИ вице-президента Ирана.

Вертолет, на борту которого находится президент Ирана Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился 19 мая, когда пересекал горную местность в густом тумане по обратному пути после визита к границам с Азербайджаном.