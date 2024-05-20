Вице-президент Ирана: Двое пассажиров, находившихся на борту вертолета связались со спасателями
- Азия и мир, происшествия
- 0:26, 20 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что общался с двумя пассажирами, находившимися в вертолете вместе с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, передает IRNA.
«Мы несколько раз общались с двумя спутниками президента и похоже, что это не был серьезный инцидент», - цитирует СМИ вице-президента Ирана.
Вертолет, на борту которого находится президент Ирана Эбрагим Раиси и его министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, разбился 19 мая, когда пересекал горную местность в густом тумане по обратному пути после визита к границам с Азербайджаном.
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