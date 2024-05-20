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Вертолет президента Ирана Раиси сгорел после падения

CentralAsia (CA) -  Вертолет президента Ирана Ибрагима Раиси сгорел после падения. Фото вертолета опубликовало иранское агентство Isna. Ранее Reuters со ссылкой на иранского чиновника заявил, что вертолет после падения полностью сгорел. Официальной информации о судьбе пассажиров пока нет.

Поисково-спасательные операции продолжались всю ночь, несмотря на плохую погоду: иранские СМИ рассказывали, что в районе аварии холодно и идет дождь. К поискам вертолета подключили также иранскую армию. Обломки, судя по сообщению агентства Tasnim, нашли около шести утра по местному времени.

Авария произошла 19 мая. Президент Ирана Ибрагим Раиси, а также глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем возвращались с открытия дамбы на границе с Азербайджаном. Вертолет упал в районе поселка Тавал в провинции Восточный Азербайджан.

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