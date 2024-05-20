экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Фото с места крушения вертолета президента Ирана
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Агентство ISNA опубликовало фотографию с места падения вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. На фото запечатлен вертолет среди деревьев на склоне холма.

Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан.

По данным ISNA, сегодня около 5:30 утра спасательный отряд Красного Полумесяца обнаружил место катастрофы вертолета, на борту которого находился президент и сопровождающая его команда.

Фото с места крушения вертолета президента Ирана
Фото с места крушения вертолета президента Ирана

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com