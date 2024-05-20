Фото с места крушения вертолета президента Ирана

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Агентство ISNA опубликовало фотографию с места падения вертолета иранского президента Эбрахима Раиси. На фото запечатлен вертолет среди деревьев на склоне холма.

Вертолет с президентом Ирана потерпел крушение днем 19 мая после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан.

По данным ISNA, сегодня около 5:30 утра спасательный отряд Красного Полумесяца обнаружил место катастрофы вертолета, на борту которого находился президент и сопровождающая его команда.

Фото с места крушения вертолета президента Ирана

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