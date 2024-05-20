Президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолёта Ми-171 в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Ему было 63 года, сообщает Mehr. Информацию о его гибели подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури в соцсети X.

Вертолет потерпел крушение недалеко от Джульфы — иранского города на границе с Азербайджаном и в 600 километрах от Тегерана.

Помимо президента, на борту находились министр иностранных дел Хусейн Амир Абдулахиан, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем, все они погибли.

Раиси стал президентом Ирана в 2021 году. Перед этим политик занимал должности верховного судьи и генерального прокурора Ирана. Имел почётный титул сеида, обозначающего принадлежность к потомкам пророка Мухаммеда. С 2019 года находился под санкциями США и ЕС. Женат, супруга — доктор философских наук, писательница, у них две дочери.