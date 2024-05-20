Вице-президент Ирана подтвердил сообщения о гибели президента Раиси

CentralAsia (CA) - Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси.

Мохсен Мансури также заявил, что при крушении вертолёта выживших нет.

На борту находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Ирана Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

По данным агентства Tasnim, на месте крушения вертолета началась процедура опознания тел.

Через час иранское правительство выступит с заявлением, сообщила ISNA.

В соответствии с иранской Конституцией, теперь полномочия президента переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Как пишет ISNA, в Иране созвано экстренное заседание правительства.

Вертолет Ми-171 с Ибрагимом Раиси 19 мая возвращался из Азербайджана после рабочего визита иранской делегации. В районе Арсбарана провинции Восточный Азербайджан он потерпел крушение и пропал. Его искали больше 10 часов 73 спасательных отряда.