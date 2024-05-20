Преемник Верховного лидера аятоллы. Что известно об Ибрагиме Раиси?

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолёта Ми-171 в северо-западной провинции Восточный Азербайджан.

Как пишет Аljazeera, 63-летний политический тяжеловес уже давно считается естественным преемником Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, высшего авторитета в Иране.

Имея прочные связи в судебной и религиозной элите, Раиси – жесткий и религиозно консервативный политик – впервые баллотировался на пост президента в 2017 году, но потерпел неудачу. В конечном итоге он был избран в 2021 году.

Ранние годы

Раиси начал учиться в известной религиозной семинарии Кума в возрасте 15 лет и продолжил обучение у нескольких мусульманских ученых того времени.

Когда ему было чуть больше 20, он был назначен прокурором в нескольких городах, пока не отправился в столицу Тегеран, чтобы работать заместителем прокурора.

В 1983 году он женился на Джамиле Аламолходе, дочери имама пятничной молитвы Мешхеда Ахмада Аламолходы. У них родились две дочери.

В течение пяти месяцев в 1988 году он входил в состав комитета, наблюдавшего за серией казней политических заключенных, и это прошлое сделало его непопулярным среди иранской оппозиции и привело к тому, что Соединенные Штаты ввели против него санкции. В 1989 году он был назначен прокурором Тегерана после смерти первого верховного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни.

Раиси продолжал подниматься по служебной лестнице при сменившем Хомейни аятолле Хаменеи, 7 марта 2016 года став председателем Астан Кудс Разави, крупнейшего религиозного фонда в Мешхеде, что укрепило его статус в иранских правящих кругах.

Баллотирование на пост президента

Раиси впервые баллотировался на пост президента в 2017 году против Хасана Рухани, который баллотировался на переизбрание. Рухани курировал переговоры по ядерной сделке Ирана 2015 года с мировыми державами, ограничивая его ядерную программу в обмен на смягчение санкций.

Критик соглашения 2015 года, известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Раиси принадлежал к более жесткому блоку, чем Рухани, которого считали умеренным политическим деятелем в политической системе Ирана.

После своего поражения Раиси начал планировать свою следующую президентскую кампанию. В июне 2021 года он набрал 62 процента голосов, но выборы были омрачены низкой явкой – 48,8 процента – после того, как нескольким реформистам и умеренным не удалось баллотироваться.

К тому времени СВПД находился в упадке после того, как США – при бывшем президенте Дональде Трампе – в одностороннем порядке отозвали и вновь ввели санкции против Ирана, что серьезно повлияло на его экономику.

Пандемия COVID-19 усугубила ситуацию: к августу 2021 года число погибших превысило 97 000 человек.

Связи

Репутация Раиси в религиозных кругах была сильна: у него были прочные отношения с покойным Хомейни, а также с Хаменеи, который назначил его на несколько руководящих должностей.

Ему также удалось сохранить хорошие отношения со всеми ветвями власти, военной и законодательной, а также с могущественным теократическим правящим классом.

Однако Раиси возглавлял Иран в период общественного недовольства ухудшением уровня жизни, отчасти из-за санкций и того, что, по словам критиков, было приоритетом обороны над внутренними проблемами.

В конце 2022 года общественный гнев вспыхнул из-за смерти Махсы Амини, находившейся под стражей иранской полиции нравов, которая арестовала 22-летнюю девушку, когда она выходила из станции метро в Тегеране вместе с членами своей семьи за предполагаемое несоблюдение требований закона обязательного ношения хиджаба.

Протесты будоражили Иран в течение нескольких месяцев: женщины в знак протеста снимали или сжигали хиджабы и стригли себе волосы.

По данным иностранных правозащитных организаций, митинги завершились в середине 2023 года после того, как около 500 человек были убиты, когда силы безопасности вторглись для разгона протестов. Семь человек были казнены за участие в беспорядках.

В марте этого года миссия ООН по установлению фактов пришла к выводу, что Иран совершил преступления против человечности в ходе репрессий, включая убийства, пытки и изнасилования.

Противостояние

Раиси не уклоняется от конфронтации и на международном уровне.

Возмущенный позицией США в отношении СВПД и неспособностью других подписавших его сторон спасти договор, непокорный Раиси заявил, что Иран наращивает свою ядерную программу, но не заинтересован в бомбе.

Раиси также возглавил противостояние Ирана с Израилем, когда две страны «противостояли нападению Израиля на сектор Газа, продолжающемуся уже восьмой месяц», - пишет издание.

«Иран открыто осудил нападения Израиля на палестинское гражданское население, как и его региональные союзники по так называемой «оси сопротивления» Израилю и его западным союзникам», - пишет Аljazeera.

В начале апреля здание иранского консульства в Дамаске подверглось нападению в результате удара, ответственность за который возложили на Израиль, в результате которого погибли семь человек, включая главного командующего и его заместителя.

В течение почти двух недель каждое высказывание Раиси было предметом пристального внимания, пока мир ждал ответа Тегерана. 15 апреля Иран начал широко освещаемую атаку, в которой, по словам главного военного представителя Израиля Даниэля Хагари, было задействовано более 120 баллистических ракет, 170 беспилотников и более 30 крылатых ракет, большая часть которых была перехвачена за пределами границ Израиля. Сообщалось о незначительном ущербе в некоторых районах Израиля, и нападение вызвало символическую реакцию.

Региональное соперничество между Ираном и Израилем также можно увидеть в Сирии, где Израиль на «протяжении многих лет предпринимал многочисленные атаки, якобы нацеленные на иранский военный потенциал».

Иран поддерживает тесные отношения с Сирией в течение многих лет, поддерживая президента Башара Асада с тех пор, как он приказал применить силу в ответ на мирные протесты в 2011 году, которые привели к 13 годам гражданской войны. Благодаря военной и тактической поддержке Иран расширил свое влияние в Сирии, в то время как союзная ливанская группировка «Хезболла» также поддержала силы Асада.

Продолжая установленную внешнюю политику и ведя новую конфронтацию внутри страны и за рубежом, Раиси до сих пор оказался противоречивым президентом.

Однако его прочные связи на всех уровнях иранских правящих кругах также сделали его сильным претендентом на второй срок и, возможно, на самый высокий пост в стране - Верховного лидера.