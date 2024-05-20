Полномочия президента Ирана после гибели Раиси исполняет первый вице-президент

CentralAsia (CA) - Полномочия президента Ирана в связи с гибелью Ибрагима Раиси при крушении вертолета переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу, сообщает Tasnim News.

«Мохбер заступил на должность исполняющего обязанности президента с согласия Верховного лидера [аятоллы Хаменеи]», — говорится в сообщении.

Как следует из статьи 131 иранской Конституции, «в случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента более двух месяцев либо в случае, если срок президентства закончился и новый президент из-за препятствий еще не был избран или иные подобное вопросы, первый вице-президент принимает на себя его полномочия и обязанности с одобрения руководства», — говорится в тексте.

В течение 50 дней совет, куда входят спикер меджлиса, глава судебной власти и первый вице-президент должны организовать президентские выборы.

Мохаммад Мохбер занимает должность вице-президента с 2021 года. До этого — с 2007 года — он возглавлял штаб по исполнению распоряжений бывшего духовного лидера Ирана аятоллы Рухоллы Хомейни. Это полугосударственная организация в прямом подчинении духовного лидера, ее название отсылает к приказу Хомейни 1989 года, которым он предписал создать подразделение по управлению имуществом, заброшенным в годы после революции 1979 года.

Вечером 19 мая вертолет, на борту которого был Раиси, пропал в холмистой местности в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Поиски вертолета длились более десяти часов. Утром 20 мая госагентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. Вместе с президентом погибли находившиеся на борту вертолета глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.