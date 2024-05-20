Правительство Ирана выступило с заявлением после гибели президента

CentralAsia (CA) - Правительство Ирана выступило с заявлением в связи с гибелью президента Ибрагима Раиси и других находившихся на борту потерпевшего крушение вертолета, сообщает Mehr.

Кабинет министров выразил соболезнования в связи с произошедшим и подчеркнул, что сбоев в управлении страной не будет.

«Трудолюбивый и неутомимый президент иранского народа, который ничего не делал, кроме как служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны, сдержал свое обещание и пожертвовал своей жизнью ради нации», — говорится в заявлении.

Правительство заверило, что «путь чести и служения» будет продолжен, а в управлении страной «не будет ни малейших сбоев». До этого иранский кабмин анонсировал экстренное заседание.

Вечером 19 мая вертолет, на борту которого был Раиси, пропал в холмистой местности в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана. Поиски вертолета длились более десяти часов. Утром 20 мая госагентство Mehr сообщило, что президент Ирана Эбрахим Раиси погиб. Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси. Вместе с президентом погибли находившиеся на борту вертолета глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек. Исполнять обязанности до выборов будет вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.