Фото — Кто из глав государств и правительств погиб в авиакатастрофах?

CentralAsia (CA) - Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате крушения вертолёта Ми-171 в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этой связи Сentral Аsia подготовил материал о главах государств и правительств, погибших в авиакатастрофах.

1. Премьер-министр Швеции Арвид Линдман (1936 год)

Саломон Арвид Ахатес Линдман, шведский контр-адмирал и дважды премьер-министр Швеции 9 декабря 1936 года погиб в результате трагического происшествия, когда самолет Douglas DC-2, на борту которого он находился, врезался в дома недалеко от аэропорта Кройдон в Соединенном Королевстве вскоре после взлета в густом тумане.

2. Президент Парагвая Хосе Феликс Эстигаррибия (1940 год)

7 сентября 1940 года президент Парагвая Хосе Феликс Эстигаррибия вместе с женой погибли в авиакатастрофе. Сообщается, что самолет врезался в туман недалеко от пункта назначения, и пилот, по-видимому, сбился с курса. Пилот также погиб.

3. Президент Филиппин Рамон Магсайсай (1957 год)

Рамон Магсайсай, седьмой президент Филиппин 17 марта 1957 года погиб в результате крушения самолета C-47. Самолет врезался в гору Манунггал в городе Себу. Из 25 пассажиров выжил только один.

4. Президент Бразилии Нереу Рамос (1958 год)

Нереу Рамос, некоторое время исполнявший обязанности временного президента Бразилии, умер 16 июня 1958 года. Рамос летел на авиалайнере Cruzeiro do Sul, когда он разбился возле международного аэропорта Куритибы Афонсу Пена в штате Парана.

5. Президент ЦАР Бартелеми Боганда (1959 год)

29 марта 1959 года Бартелеми Боганда, президент Центральноафриканской Республики и герой независимости, скончался после крушения его самолета.

6. Генсек ООН Дага Хаммаршельда (1961 год)

18 сентября 1961 года в Замбии разбился самолет тогдашнего генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, который выполнял обязанности посредника в установлении мира в Конго. В результате аварии погибли шестнадцать человек, в том числе Хаммаршельд.

7. Президент Ирака Абдул Салам Ариф (1966 год)

13 апреля 1966 года пассажирский самолет de Havilland DH.104 Dove 1 (регистрационный номер RF392) ВВС Ирака потерпел крушение в 10 км от аэропорта Басры на юге Ирака. На борту находился президент страны Абдул Салам Ариф, он погиб. По одной из версий, причиной катастрофы стал саботаж со стороны военнослужащих, сочувствовавших партии «Баас».

8. Президент Бразилии Умберто де Аленкар Каштелу Бранку (1967 год)

Умберто де Аленкар Каштелу Бранку, 26-й президент Бразилии и ключевая фигура в бывшей военной диктатуре, умер 18 июля 1967 года. Вскоре после окончания его президентства самолет Piper PA-23 Aztec Каштелу Бранку столкнулся в воздухе с бразильскими ВВС Lockheed T-33, что привело к его гибели.

9. Президент Боливии Рене Барриентос (1969)

27 апреля 1969 года в районе поселения Арке (департамент Кочабамба в центральной части Боливии) в результате катастрофы вертолета погиб президент Боливии Рене Барриендос Ортуньо. Летательный аппарат столкнулся с линией электропередачи.

10. Премьер-министр Югославии Джемаль Биедич (1977 год)

18 января 1977 года самолет Learjet 25 премьер-министра Югославии Джемаля Биедича врезался в гору Инац недалеко от города Крешево в Боснии и Герцеговине. В результате аварии погибли Биджедич, его жена и еще шесть человек.

11. Премьер Мавритании Ахмед ульд Бусейф (1979 год)

27 мая 1979 года у берегов Дакара разбился самолет, на борту которого находился премьер-министр Мавритании Ахмед ульд Бусейф, который собирался принять участие в саммите африканских стран. Бусейф погиб в результате несчастного случая.

12. Премьер Португалии Франсиско Са Карнейру (1980 год)

4 декабря 1980 года премьер-министр Португалии Франсиско Са Карнейру и министр обороны Аделино Амаро да Кошта погибли, когда их самолет разбился в столице Лиссабоне сразу после взлета.

13. Президент Эквадора Хайме Рольдос Агилера (1981 год)

24 мая 1981 года президент Эквадора Хайме Рольдос Агилера и министр обороны генерал-майор Марко Субиа Мартинес погибли, когда самолет, на котором они находились, разбился недалеко от перуанской границы.

14. Президент Панамы Омар Торрихос (1981)

31 июля 1981 года президент Панамы Омар Торрихос погиб, когда небольшой самолет, которым он управлял, разбился в лесу.

15. Президент Мозамбика Самора Машел (1986)

10 октября 1986 года двухмоторный самолет, на борту которого находились президент Мозамбика Самора Машел и несколько министров Мозамбика, разбился недалеко от границы Мозамбика и Южной Африки. В результате аварии погибли 33 человека, включая Машела, некоторых министров и высокопоставленных чиновников правительства Мозамбика. В ходе расследования, проведенного после катастрофы, пилот был признан виновным.

16. Премьер-министр Ливана Рашид Карами (1987 год)

1 июня 1987 года премьер-министр Ливана Рашид Карами погиб в результате взрыва бомбы в вертолете, на борту которого он направлялся в Бейрут. Бомба с дистанционным управлением весом около 300 граммов, установленная за сиденьем, на котором он должен был сидеть, взорвалась вскоре после взрыва.

17. Президент Пакистана Зия-уль-Хак (1988 год)

18 августа 1988 года военный самолет C-130, на борту которого находились президент Пакистана Зия-уль-Хак, пять его генералов и посол США Арнольд Льюис Рафел, разбился недалеко от Бахавалпура, примерно в 530 километрах к югу от столицы Исламабада. В аварии, в которой не осталось выживших, следователи сделали акцент на возможности диверсии.

18. Президенты Бурунди Сиприен Нтарьямира и Руанды Жювеналь Хабиаримана (1994 год)

6 апреля 1994 года самолет, на борту которого находились президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира, оба хуту, был сбит ракетами класса «земля-воздух» при подготовке к посадке в Кигали, Руанда. Все 12 человек на борту погибли.

19. Президент Македонии Борис Трайковский (2004 год)

26 февраля 2004 года самолет, на борту которого находился второй президент Македонии Борис Трайковский и сопровождавшая его делегация, разбился недалеко от города Мостар в Боснии и Герцеговине. В результате аварии погибли восемь человек, включая Трайковского и его советников. Авиакатастрофа стала результатом «ошибки пилота».

20. Президент Польши Лех Качиньский (2010 год)

10 апреля 2010 года самолет Ту-154, на борту которого находились 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена потерпел крушение при заходе на посадку в российский аэропорт Смоленска. Президент и его делегация должны были присутствовать на траурной церемонии памяти жертв Катыни. При приземлении самолет врезался в лесной массив, выживших нет. Причиной катастрофы были ошибки пилотов и недостатки в организации полета.

21. Президент Чили Себастьян Пинер (2024 год)

5 февраля 2024 года вертолет Robinson R-66, на борту которого находились бывший президент Чили Себастьян Пинера и сопровождающие его лица, упал в озеро Ранко в районе Лос-Риос. Вертолет разбился вскоре после взлета из-за сильного дождя и густого тумана. Трем людям удалось прыгнуть в озеро и добраться до берега, но Пинера погиб, потому что не смог отстегнуть ремень безопасности.