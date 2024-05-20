В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью президента Раиси

- Азия и мир, общество
- 15:44, 20 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Церемония похорон президента Ирана Ибрагима Раиси пройдет в Тебризе завтра, 21 мая, сообщило агентство Mehr. В ближайшее время тела погибших при крушении вертолета должны доставить в Тебриз. В Иране объявлен общенациональный пятидневный траур.
«Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана»,— заявил вице-президент Мохаммад Мохбер, его слова приводит IRNA.
На время траура будут закрыты все кинотеатры и театры. По телевидению отменили трансляцию развлекательных программ. На самом высоком флагштоке в Иране подняли огромный траурный флаг, передает IRNA.
Пакистан объявил 20 мая днем общенационального траура в знак уважения к Ирану.
В Ливане тоже объявлен траур — трехдневный.
Вертолет с Ибрагима Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом на борту разбился вчера, 19 мая, в провинции Восточный Азербайджан. Их тела нашли сегодня, 20 мая, утром. Вертолет почти полностью сгорел.