В Иране объявили пятидневный траур в связи с гибелью президента Раиси

CentralAsia (CA) - Церемония похорон президента Ирана Ибрагима Раиси пройдет в Тебризе завтра, 21 мая, сообщило агентство Mehr. В ближайшее время тела погибших при крушении вертолета должны доставить в Тебриз. В Иране объявлен общенациональный пятидневный траур.

«Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана»,— заявил вице-президент Мохаммад Мохбер, его слова приводит IRNA.

На время траура будут закрыты все кинотеатры и театры. По телевидению отменили трансляцию развлекательных программ. На самом высоком флагштоке в Иране подняли огромный траурный флаг, передает IRNA.

Пакистан объявил 20 мая днем общенационального траура в знак уважения к Ирану.

В Ливане тоже объявлен траур — трехдневный.

Вертолет с Ибрагима Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом на борту разбился вчера, 19 мая, в провинции Восточный Азербайджан. Их тела нашли сегодня, 20 мая, утром. Вертолет почти полностью сгорел.