Прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на арест премьера Израиля Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров движения ХАМАС Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

В заявлении прокурора сказано, что Нетаниягу и Галлант несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа по крайней мере с 8 октября 2023 года.

По словам прокурора, руководители Израиля ответственны за голод, умышленное причинение сильных страданий, убийства, атаки против мирного населения, истребление, преследования и «другие бесчеловечные действия».

В свою очередь, сказано в заявлении прокурора МУС, у следствия есть основания полагать, что трое лидеров ХАМАС несут уголовную ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и в секторе Газа с 7 октября 2023 года.

В число обвинений, выдвинуты против лидеров ХАМАС, входят «истребление, убийства, захват заложников, сексуализированное насилие, пытки, жестокое обращение с пленными». Все трое лидеров ХАМАС, заявил прокурор, несут ответственность за убийства сотен израильских граждан в результате нападений, совершенных террористами группировки 7 октября 2023 года.

Решение примет коллегия судей МУС.

Война между ХАМАС и Израилем продолжается с 7 октября. В начале мая Израиль начал операцию в Рафахе на юге сектора Газа — последнем городе, не занятом израильскими военными в ходе операции.