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В Сингапуре новая волна Covid-19

CentralAsia (CA) -  В Сингапуре новая волна Covid-19. Правительство «внимательно отслеживает траекторию этой волны», пишет Вloomberg.

По данным Минздрава Сингапура, число случаев заражения Covid-19 за неделю с 5 по 11 мая выросло до 25 900 случаев по сравнению с 13 700 случаями на предыдущей неделе. Среднее число ежедневных госпитализаций выросло примерно до 250 со 181 за тот же период.

В ведомстве заявили, что во избежание дефицита коечного фонда и в качестве меры предосторожности государственным больницам было предложено сократить количество несрочных плановых хирургических операций.

«Мы находимся в начальной части волны, где она неуклонно растет», — заявил министр здравоохранения Онг Е Кунг.

«Волна должна достичь пика в ближайшие две-четыре недели, то есть между серединой и концом июня», — добавил Онг.

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